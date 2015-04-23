Разработка нового сайта для предприятия

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Закрыт10 заявок185 просмотров

Требуется написание нового сайта предприятия в области информационной безопасности.

1. Назначение Сайта

Техническая и информационная поддержка клиентов и партнеров компании

2.1 Цель создания Сайта

2.1.1. Имиджевая:

Сайт является «лицом» компании в сети интернет и должен выполнять следующие функции:

1) идентифицировать компанию, осуществляющую комплексное обслуживание в сфере обеспечения безопасности информационных технологий.

2) поддерживать образ

o успешной и стабильной компании;

o прогрессивной и инновационной компании;

o компании, обладающей опытом разработки решений любого уровня

o компании, обеспечивающей индивидуальный подход к решению задач своих клиентов и партнеров.

2.1.2. Информационная:

Сайт должен предоставлять пользователям доступ к информации:

o о компании

o о услугах

o о продукции в сфере обеспечения безопасности информационных технологий

o о новостях в области безопасности информации;

o о новостях компании;

2.2 Целевая аудитория Сайта

Целевая аудитория Сайта представлена следующими группами пользователей:

• российское бизнес-сообщество;

• органы власти РФ;

• средства массовой информации (СМИ);

• частные индивидуальные предприниматели;

• коммерческие организации и некоммерческие организации.

Обязательным условием является привязка сайта к 1С системе предприятия.

Обязательна дальнейшая поддержка сайта после опытной эксплуатации и принятия сайта в течении 6 месяцев (стоимость оговаривается отдельно)

С предложениями и запросом подробного ТЗ обращаться в ЛС

10 лет назад
BitHunter24
Самир 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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