Нужен качественный сайт с кредитной тематикой для заработка на партнерских программах! ПЕРВЫЙ ЭТАП: (БЮДЖЕТ 150-200...$) -Разработать логотип, баннер (несколько вариантов) -Создать сайт на WordPress тема "КРЕДИТЫ" -наполнить ...
Разработка нового сайта для предприятия
Требуется написание нового сайта предприятия в области информационной безопасности.
1. Назначение Сайта
Техническая и информационная поддержка клиентов и партнеров компании
2.1 Цель создания Сайта
2.1.1. Имиджевая:
Сайт является «лицом» компании в сети интернет и должен выполнять следующие функции:
1) идентифицировать компанию, осуществляющую комплексное обслуживание в сфере обеспечения безопасности информационных технологий.
2) поддерживать образ
o успешной и стабильной компании;
o прогрессивной и инновационной компании;
o компании, обладающей опытом разработки решений любого уровня
o компании, обеспечивающей индивидуальный подход к решению задач своих клиентов и партнеров.
2.1.2. Информационная:
Сайт должен предоставлять пользователям доступ к информации:
o о компании
o о услугах
o о продукции в сфере обеспечения безопасности информационных технологий
o о новостях в области безопасности информации;
o о новостях компании;
2.2 Целевая аудитория Сайта
Целевая аудитория Сайта представлена следующими группами пользователей:
• российское бизнес-сообщество;
• органы власти РФ;
• средства массовой информации (СМИ);
• частные индивидуальные предприниматели;
• коммерческие организации и некоммерческие организации.
Обязательным условием является привязка сайта к 1С системе предприятия.
Обязательна дальнейшая поддержка сайта после опытной эксплуатации и принятия сайта в течении 6 месяцев (стоимость оговаривается отдельно)
С предложениями и запросом подробного ТЗ обращаться в ЛС
Заявки фрилансеров
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