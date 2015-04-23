Необходимо сделать Landing Page

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Закрыт8 заявок159 просмотров

Добрый день

Необходимо сделать Landing Page.

Пример есть.

5 категорий, товаров около 15.

Картинки и описания есть.

Лендинг можно сделать статическим, цены буду изменять непосредственно в html или php файлах.

За примером обращайтесь в Личку, Skype, ICQ

HTMLPHP
10 лет назад
arcadium-studio
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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