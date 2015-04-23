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Необходимо сделать Landing Page
Добрый день
Необходимо сделать Landing Page.
Пример есть.
5 категорий, товаров около 15.
Картинки и описания есть.
Лендинг можно сделать статическим, цены буду изменять непосредственно в html или php файлах.
За примером обращайтесь в Личку, Skype, ICQ
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