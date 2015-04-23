Сделать копию сайта доски для взрослых

Привет! Хочу сделать сайт точ-в-точ. Только исполнение в более современном виде.

Как пример что бы нормально на мобильнике смотрелось.

В разделе можно было бы сортировать по колонкам /новые/по просмотрам/по району.

Защита от +18 лет.

Хороший современный дизайн на css и что бы не грузить тяжёлыми картинками.

Уведомления на почту, что бы в utf8 что бы везде отлично работало.

Просто без понтов. Просто что бы работали теже функции только на лад 2015 года.

Размеры. Категории. объёмы. вот как тут, только делаем в формате требований к вебсайту 2015 года, а не 1994.

Жду предложений, цен, сроков, и ты.

Оплата вебмани, paypal

P/s/ если есть уже такой же готовый движок, то готов рассмотреть и готовые решения.