Сайт агенства недвижимости.

Нужно сделать сайт А.Н. на битриксе или предложить другую цмску

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+ премиум (платные) объявления. Если это возможно сделать на данном этапе - можно будет согласовать доплату и сам процесс реализации.

На вопросы готов ответить.

по контенту и согласованию всех страниц - готов переговорить.

Так же нужно будет научить модератора исправлять и менять как сайт, так и модерировать сами объявления.

Если есть какие-то идеи раскрутки и усовершенствования сайта - готов обсудить идеи и их стоимости

создам индивидуальное задание.