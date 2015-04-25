Сайт агенства недвижимости.

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок234 просмотра

Нужно сделать сайт А.Н. на битриксе или предложить другую цмску

Генерация с осноными агрегаторами недв.

-яндекс

-майл

-

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+ премиум (платные) объявления. Если это возможно сделать на данном этапе - можно будет согласовать доплату и сам процесс реализации.

На вопросы готов ответить.

по контенту и согласованию всех страниц - готов переговорить.

Так же нужно будет научить модератора исправлять и менять как сайт, так и модерировать сами объявления.

Если есть какие-то идеи раскрутки и усовершенствования сайта - готов обсудить идеи и их стоимости

создам индивидуальное задание.

10 лет назад
goprofit
Алексей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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