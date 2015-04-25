Простенький сайт с личным кабинетом и системой платы

$175
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок189 просмотров

нужен простенький сайт наподобие этих:

http://cinderella1.com/ladiesvideos3

http://angelikaminsk.com/en/service/membership/

подключить систему оплаты,

адаптивная верстка,

простенький дизайн,

личный кабинет.

лучше всего на каком-то простейшем движке чтобы потом сами могли добавить фото и тд.

заинтересованным вышлю подробнее тз.

100% оплата как покажете работающий сайт на своем хостинге, все честно и чисто. срок 5-7 дней.

10 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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