Простенький сайт с личным кабинетом и системой платы

нужен простенький сайт наподобие этих:

http://cinderella1.com/ladiesvideos3

http://angelikaminsk.com/en/service/membership/

подключить систему оплаты,

адаптивная верстка,

простенький дизайн,

личный кабинет.

лучше всего на каком-то простейшем движке чтобы потом сами могли добавить фото и тд.

заинтересованным вышлю подробнее тз.

100% оплата как покажете работающий сайт на своем хостинге, все честно и чисто. срок 5-7 дней.