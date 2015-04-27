Необходимо определиться с ценой работы Нужно Одностраничник,хостинг бесплатный ucoz например,+домен,счётчик Яндекс метрики. Пример по общему функционалу http://4money-way.plp7.ru/ Также пишите лично
Вордпресс
Есть сайт http://blesque.ch/
Есть шаблон http://billyf.expertvm.com/wordpress/matrix/
Задача: в матрикс шаблоне меню перенести влевую колонку, чтобы оно стало вертикальным до самого потолка. А справаот меню , в самом верху поставить такой же блок как на основном сайте, с девочкой и самыми интересными статьями.
800р, обсуждаемо.
Заявки фрилансеров
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