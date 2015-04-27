Новостной сайт под ключ

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Закрыт14 заявок196 просмотров

Добрый день, коллеги

Необходимо создание новостного сайта.

Только Украина и Белорусь

ТЗ прикреплено

10 лет назад
tunika
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров