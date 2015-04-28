Создать сайт на тему "Ремонт техники Apple"

Добрый день Фрилансеры/

Пример сайтов:

http://www.apple-services.ru

http://apple-repair.ru/

НО ЧТО БЫ НЕ СЛИЗАНО ОДИН В ОДИН

САЙТ НА 7 ГОРОДОВ С ГЕО IP ВЫДАЧЕЙ КОНТАКТОВ И ТЕЛЕФОНОВ НА ГЛАВНОЙ

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

CMS WP или Joomla 3 с защитой от взлома

МЕНЮ ВЗЯТЬ С http://apple-repair.ru/

ЖЕЛАТЕЛЬНО СРАЗУ ГРАМОТНО И КРАСИВО ОФОРМИТЬ СТАТЬИ ПОД SEO

ПОСЛЕ СОЗДАТЬ GOOGLE РЕКЛАМУ И СОПРОВОЖДАТЬ!

ОПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТ ПО ЭТАПАМ 3 СТУПЕНИ

НАЗВАНИЕ *X-MAC*