Создание корпоративного сайта для салона оптики

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Закрыт20 заявок228 просмотров

Здравствуйте!

Салону оптики требуется создание "под ключ" корпоративного сайта с дальнейшей возможностью расширения до интернет-магазина. Краткий бриф - в приложении. Пожалуйста, в заявках указывайте стоимость, а также ориентировочные сроки исполнения.

Все дополнительные вопросы можно задавать в личных сообщениях.

Спасибо.

10 лет назад
larisia
Лариса 
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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