Создание корпоративного сайта для салона оптики

Здравствуйте!

Салону оптики требуется создание "под ключ" корпоративного сайта с дальнейшей возможностью расширения до интернет-магазина. Краткий бриф - в приложении. Пожалуйста, в заявках указывайте стоимость, а также ориентировочные сроки исполнения.

Все дополнительные вопросы можно задавать в личных сообщениях.

Спасибо.