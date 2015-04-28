Есть сайт http://blesque.ch/ Есть шаблон http://billyf.expertvm.com/wordpress/matrix/ Задача: в матрикс шаблоне меню перенести влевую колонку, чтобы оно стало вертикальным до самого потолка. А справаот меню , в самом верху поставить такой же блок как ...