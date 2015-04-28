Нужен сайт на MODx

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки117 просмотров

есть дизайн в PSD

Макет прикрепил.

Детали с исполнителем.

MODX
10 лет назад
wteams
Ольга 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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