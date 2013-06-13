Необходимо срочно перенести сайт на Wordpress на новый хостинг. Бэкапы и доступ к аккаунту предоставлю выбранному исполнителю. Возможно дальнейшее сотрудничество по настройке и внесению изменений на сайт. Желательно с Украины. Пожалуйста, в ...