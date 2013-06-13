Здравствуйте! Салону оптики требуется создание "под ключ" корпоративного сайта с дальнейшей возможностью расширения до интернет-магазина. Краткий бриф - в приложении. Пожалуйста, в заявках указывайте стоимость, а также ориентировочные сроки исполнения. ...
- Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт10 лет назад
В шапке сайта starlight.in.ua необходимо изменить один из номеров телефона. Пожалуйста. указывайте срок и цену.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо внести некоторые изменения на сайте: 1. Изменить существующий виджет Facebook, и добавить аналогичный вКонтакте. 2. Исправить проблему загрузки изображений в админ-панели. 3. Удалить онлайн-чат. 4. Добавить новые пункты меню и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сделать серию баннеров для размещения на различных рекламных ресурсах и форумах. Размеры: 325 х100, 468 х 60, 728 x 90, 140 х 600 А также нужно нарисовать кнопку 120 х120 и аватар ...Баннеры23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо срочно перенести сайт на Wordpress на новый хостинг. Бэкапы и доступ к аккаунту предоставлю выбранному исполнителю. Возможно дальнейшее сотрудничество по настройке и внесению изменений на сайт. Желательно с Украины. Пожалуйста, в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад