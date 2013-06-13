larisia

Лариса larisia

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание корпоративного сайта для салона оптики

    Здравствуйте! Салону оптики требуется создание "под ключ" корпоративного сайта с дальнейшей возможностью расширения до интернет-магазина. Краткий бриф - в приложении. Пожалуйста, в заявках указывайте стоимость, а также ориентировочные сроки исполнения. ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшие доработки на сайт. Wordpress.

    Необходимо внести некоторые изменения на сайте: 1. Изменить существующий виджет Facebook, и добавить аналогичный вКонтакте. 2. Исправить проблему загрузки изображений в админ-панели. 3. Удалить онлайн-чат. 4. Добавить новые пункты меню и ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Серия баннеров в едином фирменном стиле

    Необходимо сделать серию баннеров для размещения на различных рекламных ресурсах и форумах. Размеры: 325 х100, 468 х 60, 728 x 90, 140 х 600 А также нужно нарисовать кнопку 120 х120 и аватар ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести сайт на Worpress

    Необходимо срочно перенести сайт на Wordpress на новый хостинг. Бэкапы и доступ к аккаунту предоставлю выбранному исполнителю. Возможно дальнейшее сотрудничество по настройке и внесению изменений на сайт. Желательно с Украины. Пожалуйста, в ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Поменять номер телефона в шапке сайта
Рада за совместное сотрудничество. Хороший заказчик. Мгновенная оплата. Рекомендую ;)
Анна, большое спасибо за оперативное и аккуратное выполнение проекта. Рада сотрудничеству и буду непременно обращаться в будущем.
Ответный отзыв
bizya
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Небольшие доработки на сайт. Wordpress.
WordPress
Был рад сотрудничеству, приятный заказчик что вошел в положение из-за моего форс-мажора.
Несмотря на небольшую задержку по срокам, качеством выполнения проекта полностью довольна. Все пункты ТЗ были реализованы четко и грамотно. Рекомендую Сергея как надежного исполнителя.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Перенести сайт на Worpress
WordPress
Отличный заказчик, оплата моментально. Настоятельно рекомендую!
Проект выполнен оперативно и в наилучшем виде. Сергей доступно объяснил все нюансы, ответил на дополнительные вопросы. Ответственный и приятный в общении. Обязательно будем сотрудничать в дальейшем.
Ответный отзыв