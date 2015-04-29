Описание в прилагаемом техническом задании. Прошу направлять заявки с указанием стоимости и сроков только после ознакомления с техническим заданием. С уважением, Олег
Адаптация дизайна сайта под все расширения и устройства
нужно сделать адаптация дизайна сайта под все расширения и устройства http://brilliant-show.ru/,жду Ваших цен и сроков...
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