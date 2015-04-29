Мобильная версия сайта

Нужно сделать мобильную версию сайта maids.ua.

Ищу человека который имеет подобный опыт чтобы сделать грамотно тз для дизайнера и в дальнейшем полностью реализовать проект. Отдельного урл не будет, нужен скрипт который будет сам определять что зашли с мобильного или планшета и показывать нужную версию. Также планируется в мобильной версии страница заказа - аналог с основного http://maids.ua/zakaz