Мобильная версия сайта

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Нужно сделать мобильную версию сайта maids.ua.

Ищу человека который имеет подобный опыт чтобы сделать грамотно тз для дизайнера и в дальнейшем полностью реализовать проект. Отдельного урл не будет, нужен скрипт который будет сам определять что зашли с мобильного или планшета и показывать нужную версию. Также планируется в мобильной версии страница заказа - аналог с основного http://maids.ua/zakaz

10 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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