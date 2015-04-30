Нужен простой сайт.

Добрый день!

Нужно создать интернет-магазин.

Хотелось бы видеть в команде толкового, адекватного дизайнера, который смог бы качественно и достаточно быстро создать сайт. Простой, без заморочек.

Что-то вроде такого ---> qjou.hollperft.ru/2126123...

Обязательно нужно хорошее портфолио и рекомендации. Работа на удаленной основе.

Жду желающих посотрудничать.