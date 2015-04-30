Нужен простой сайт.

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок314 просмотров

Добрый день!

Нужно создать интернет-магазин.

Хотелось бы видеть в команде толкового, адекватного дизайнера, который смог бы качественно и достаточно быстро создать сайт. Простой, без заморочек.

Что-то вроде такого ---> qjou.hollperft.ru/2126123...

Обязательно нужно хорошее портфолио и рекомендации. Работа на удаленной основе.

Жду желающих посотрудничать.

10 лет назад
Anastasia27
Анастасия 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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