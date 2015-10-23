Установить шаблон prestashop, внести правки в его общий вид

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Завершен3 заявки123 просмотра

надо установить prestashop и выбранный шаблон на него, в шаблоне реализовать правки по предоставленному образцу. При желании исполнитель может наполнить сайт контентом за дополнительную оплату.

Оплата в вмз.

Работа для тех, кто готов выполнить в сжатые сроки, за 1-2 дня.

PrestaShop
10 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$150
7 дней
Алексей хорошо постарался, были небольшие задержки по срокам, всегда на связи.
Всё хорошо, спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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