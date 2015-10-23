нужно сделать адаптация дизайна сайта под все расширения и устройства http://brilliant-show.ru/,жду Ваших цен и сроков...
Установить шаблон prestashop, внести правки в его общий вид
надо установить prestashop и выбранный шаблон на него, в шаблоне реализовать правки по предоставленному образцу. При желании исполнитель может наполнить сайт контентом за дополнительную оплату.
Оплата в вмз.
Работа для тех, кто готов выполнить в сжатые сроки, за 1-2 дня.
Выбранный исполнитель
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