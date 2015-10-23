Установить шаблон prestashop, внести правки в его общий вид

надо установить prestashop и выбранный шаблон на него, в шаблоне реализовать правки по предоставленному образцу. При желании исполнитель может наполнить сайт контентом за дополнительную оплату.

Оплата в вмз.

Работа для тех, кто готов выполнить в сжатые сроки, за 1-2 дня.