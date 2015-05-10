Нужен сайт на WP

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Завершен3 заявки214 просмотров

Доброго времени.

Решили обновить дизайн сайта.

Нужно либо сверстать полностью новый и перенести все, либо переделать существующий - предложите.

Функционал:

Раздел статей (с категориями) – у каждой статьи анонс в виде фотографии и текста к ней. В разделе по пять статей на странице.

Каталог проектов (с категориями) 3*5 на странице, проекты подписываются. Внутри проекта вверху описание и картинки в один размер.

Фотогалерея с подписанными альбомами (3*3 на странице)

Сервис онлайн расчета - строительный калькулятор (немного изменится)

Аккордеон с ценами на строительные работы

Контакты с формой обратной связи и яндекс картой

Цены – табличная форма.

Отзывы (3*5 на странице). При нажатии увеличиваться, но не прокручиваться (как фото).

На главной странице есть полоса с отзывами, которые должны прокручиваются стрелками (карусель) и при нажатии увеличиваться (в один размер) (по умолчанию они располагаются на отдельной странице) но не перелистываться.

Документы при нажатии должны увеличится, но не все.

Страница проектирование — карусель проектов: проекты должны прокручиваются стрелками и при нажатии переводить на страницу каталога проектов.

Экспертиза: карусель с фото строительного брака (из фотоальбома) должны прокручиваются стрелками и при нажатии увеличиваются (в один размер) и перелистываться.

При наведении на иконки они должны менять цвет. Все иконки и кнопки.

Справа на всех страницах сделать кнопку «вверх».

Кнопка получить консультацию: всплывающее окно с формой.

Сделать возможность редактировать текст из админки.

Установить плагины.

Основное все описал, на вопросы отвечу.

Предложите стоимость (в рублях) и сроки.

Оплата по факту.

https://yadi.sk/d/HDxQDKVhgMVjU

WordPress
10 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$180
7 дней
Сотрудничеством с Артемом полностью доволен и рекомендую как высококлассного специалиста. Все правки и корректировки воспринимались с пониманием и без лишних вопросов. Работа выполнена на 100%. В дальнейшем буду обращаться и рекомендовать! Артем, огромное спасибо!
Алексей отличный заказчик, было предоставлено четкое Т.З. и все нужные данные, оплата моментальная. С такими заказчиками приятно работать, надеюсь будем работать еще. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад

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