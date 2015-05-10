Добрый день! Нужно создать интернет-магазин. Хотелось бы видеть в команде толкового, адекватного дизайнера, который смог бы качественно и достаточно быстро создать сайт. Простой, без заморочек. Что-то вроде такого ---> ...
Нужен сайт на WP
Доброго времени.
Решили обновить дизайн сайта.
Нужно либо сверстать полностью новый и перенести все, либо переделать существующий - предложите.
Функционал:
Раздел статей (с категориями) – у каждой статьи анонс в виде фотографии и текста к ней. В разделе по пять статей на странице.
Каталог проектов (с категориями) 3*5 на странице, проекты подписываются. Внутри проекта вверху описание и картинки в один размер.
Фотогалерея с подписанными альбомами (3*3 на странице)
Сервис онлайн расчета - строительный калькулятор (немного изменится)
Аккордеон с ценами на строительные работы
Контакты с формой обратной связи и яндекс картой
Цены – табличная форма.
Отзывы (3*5 на странице). При нажатии увеличиваться, но не прокручиваться (как фото).
На главной странице есть полоса с отзывами, которые должны прокручиваются стрелками (карусель) и при нажатии увеличиваться (в один размер) (по умолчанию они располагаются на отдельной странице) но не перелистываться.
Документы при нажатии должны увеличится, но не все.
Страница проектирование — карусель проектов: проекты должны прокручиваются стрелками и при нажатии переводить на страницу каталога проектов.
Экспертиза: карусель с фото строительного брака (из фотоальбома) должны прокручиваются стрелками и при нажатии увеличиваются (в один размер) и перелистываться.
При наведении на иконки они должны менять цвет. Все иконки и кнопки.
Справа на всех страницах сделать кнопку «вверх».
Кнопка получить консультацию: всплывающее окно с формой.
Сделать возможность редактировать текст из админки.
Установить плагины.
Основное все описал, на вопросы отвечу.
Предложите стоимость (в рублях) и сроки.
Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
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