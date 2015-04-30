Доброго времени. Решили обновить дизайн сайта. Нужно либо сверстать полностью новый и перенести все, либо переделать существующий - предложите. Функционал: Раздел статей (с категориями) – у каждой статьи анонс ...
Создание инет магазина под ключ на Shop Script 6
Создать под ключ с нуля на движке Shop Script 6 инет магазин.
Тематика – сувениры интерьерные премиального класса, эксклюзивный для рынка продукт.
Смена движка не обсуждается, лицензию на движок мы уже купили.
Цена за работу под ключ порядка 30 тыс. рублей.
Макет по функциональности пришлём отдельно, непосредственно фрилансеру который возьмётся.
По дизайну нас вдохновляют: goldturtle.ru, karandaev.com, i-vippodarki.ru и прикреплённый файлик.
Заявки фрилансеров
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