Создание инет магазина под ключ на Shop Script 6

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок154 просмотра

Создать под ключ с нуля на движке Shop Script 6 инет магазин.

Тематика – сувениры интерьерные премиального класса, эксклюзивный для рынка продукт.

Смена движка не обсуждается, лицензию на движок мы уже купили.

Цена за работу под ключ порядка 30 тыс. рублей.

Макет по функциональности пришлём отдельно, непосредственно фрилансеру который возьмётся.

По дизайну нас вдохновляют: goldturtle.ru, karandaev.com, i-vippodarki.ru и прикреплённый файлик.

10 лет назад
brinolli
Павел 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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