Cоздание сайта хостинговой компании

Требуется создать сайт хостинговой компании под ключ и придумать домен. Сайт должен быть уникальным имеющий стильный дизайн, дизайн должен вызывать доверия клиентов. Сайт должен быть управляемым. Вместе сайтом должно быть установлено и настроено все необходимое программное обеспечение из линейке ISPsystem. Включая настройку сервера. Оказываемые услуги домены, хостинг сайтов, vps хостинг, аренда серверов ssl. В каждом разделе должно быть описание услуги и тарифная сетка средняя по интернету.

На сайте должен быт реализован клиентский раздел с полезной информацией картинками и текстами. Вообщем должно быть все понятно нужен сайт на котором можно сразу начать работать. Я не рассматриваю сайты из шаблонов, бесплатные cms и прочей ерунды.

Хочу увидеть от претендентов, хорошее портфолио, опыт работы, положительные отзывы а также самое главное примерная цена работы и сроки. Почему прошу писать стоимость работы для экономии нашего с вами времени. Прошу не раздувать стоимость работ и указывать на какой системе будет реализован проект.