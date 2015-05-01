Создание сайта для магазина штор.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт28 заявок228 просмотров

Выкладываю аналогичный сайт для понимания http://ademy.kz/, и еще важным аспектом является оптимизация сайта в поисковых системах и дальнейшее обслуживание сайта. Жду ваши предложения по времени и стоимости.

10 лет назад
Saladinov
32 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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