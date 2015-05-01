Необходимо под ключ разработать доску обьявлений (или на Wordpress или самописный, но с тем чтобы его можно было прикрутить к основному нашему сайту, ктр.сделан на Wordpress). прототип доска обьявлений ykt.ru (в итоге должно получиться лучше чем там.). Приветствуются заявки от разработчиков, имеющих опыт разработки доски обьявлений. Или же можем если есть подходящий разработанный прототип купить его. жду заявки. с ценами, сроками итд.:))