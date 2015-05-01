Разработать доску обьявлений

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Закрыт7 заявок179 просмотров

Необходимо под ключ разработать доску обьявлений (или на Wordpress или самописный, но с тем чтобы его можно было прикрутить к основному нашему сайту, ктр.сделан на Wordpress). прототип доска обьявлений ykt.ru (в итоге должно получиться лучше чем там.). Приветствуются заявки от разработчиков, имеющих опыт разработки доски обьявлений. Или же можем если есть подходящий разработанный прототип купить его. жду заявки. с ценами, сроками итд.:))

WordPress
10 лет назад
teamgame
Николай 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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