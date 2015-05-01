Выкладываю аналогичный сайт для понимания http://ademy.kz/, и еще важным аспектом является оптимизация сайта в поисковых системах и дальнейшее обслуживание сайта. Жду ваши предложения по времени и стоимости.
Создать сайт - портал с большим функционалом
Сайт сервиса посуточного бизнеса «Green House»
«Green House» – сервис по подбору посуточных квартир в Краснодаре с полной информацией о квартирах и системой независимого рейтинга.
Нашей компании требуется сайт (портал) с большими возможностями.
Вот пример необходимого функционала - http://softmajor.ru/portfolio/sites/457/5795/
А вот и сам пример сайта: http://www.etazhy.ru/
Суть в том, что бы владельцы квартир могли сами зарегистрироваться на нашем сайте, добавить все свои квартиры и регулярно отмечать занятость этих квартир в своем личном кабинете, а так же информацию о квартирах, фото (видео) и контакты.
Для начала сайт будет охватывать только Краснодар (и краснодарский край). Затем в планах добавить города Крыма, а далее другие крупные города России и стран СНГ.
Нам необходим следующий функционал сайта:
Удобная форма поиска: показ количества найденных результатов еще до нажатия на кнопку; дополнительные фильтры, позволяющие ранжировать предлагаемые объекты по множеству параметров.
Функция обратного звонка через сайт.
Связка с автоматизированной системой клиента, позволяющая в режиме реального времени обновлять информацию о занятости квартир.
Каталог объектов с удобным просмотром фотографий и дополнительной информацией, которая позволяет пользователю оценить внутреннее убранство, планировку квартиры, а также получить полную характеристику объекта.
Календарь занятости, предоставляющий актуальные данные о занятости квартир в интересующие пользователя дни.
Информация о спецпредложениях, доступная с любой страницы сайта.
Удобная функция сравнения квартир: заинтересовавшие варианты добавляются в специальный список, перейдя к которому, можно без труда оценить характеристики предложений и определиться с выбором.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ интеграция с CRM-системой (ее пока нет), COLL центром (его пока тоже нет) и т.п.
Нужна полная автоматизация всех процессов.
ОТ ВАС сумма и сроки. А так же контакты для обратной связи - скайп или телефон.
Если будет необходим дизайн сайта - организую конкурс по дизайну. Все пожелания и вопросы пишите в личку.
Так же после создания сайта необходима ваша постоянная поддержка и его доработка до совершенства (конечно же за дополнительную плату).
Жду предложений.
Вот список подобных сайтов порталов по России -
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