Создать сайт - портал с большим функционалом

Сайт сервиса посуточного бизнеса «Green House»

«Green House» – сервис по подбору посуточных квартир в Краснодаре с полной информацией о квартирах и системой независимого рейтинга.

Нашей компании требуется сайт (портал) с большими возможностями.

Вот пример необходимого функционала - http://softmajor.ru/portfolio/sites/457/5795/

А вот и сам пример сайта: http://www.etazhy.ru/

Суть в том, что бы владельцы квартир могли сами зарегистрироваться на нашем сайте, добавить все свои квартиры и регулярно отмечать занятость этих квартир в своем личном кабинете, а так же информацию о квартирах, фото (видео) и контакты.

Для начала сайт будет охватывать только Краснодар (и краснодарский край). Затем в планах добавить города Крыма, а далее другие крупные города России и стран СНГ.

Нам необходим следующий функционал сайта:

Удобная форма поиска: показ количества найденных результатов еще до нажатия на кнопку; дополнительные фильтры, позволяющие ранжировать предлагаемые объекты по множеству параметров.

Функция обратного звонка через сайт.

Связка с автоматизированной системой клиента, позволяющая в режиме реального времени обновлять информацию о занятости квартир.

Каталог объектов с удобным просмотром фотографий и дополнительной информацией, которая позволяет пользователю оценить внутреннее убранство, планировку квартиры, а также получить полную характеристику объекта.

Календарь занятости, предоставляющий актуальные данные о занятости квартир в интересующие пользователя дни.

Информация о спецпредложениях, доступная с любой страницы сайта.

Удобная функция сравнения квартир: заинтересовавшие варианты добавляются в специальный список, перейдя к которому, можно без труда оценить характеристики предложений и определиться с выбором.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ интеграция с CRM-системой (ее пока нет), COLL центром (его пока тоже нет) и т.п.

Нужна полная автоматизация всех процессов.

ОТ ВАС сумма и сроки. А так же контакты для обратной связи - скайп или телефон.

Если будет необходим дизайн сайта - организую конкурс по дизайну. Все пожелания и вопросы пишите в личку.

Так же после создания сайта необходима ваша постоянная поддержка и его доработка до совершенства (конечно же за дополнительную плату).

Жду предложений.

Вот список подобных сайтов порталов по России -

http://www.apartator.ru/

http://kvartirka.com/

www.sutochno.ru

http://pogostim.com/

http://www.prokvartirki.ru/

http://www.ligakvartir.ru/

http://gorkvartira.ru

http://www.spiti.ru/

http://www.renthome.ru/

http://www.sdam96.ru