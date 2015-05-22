Простой интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен12 заявок233 просмотра

Всем привет! нужен светлый, позитивный инет-магазин, срок 5-7 дней, прайс 100 уе, пример магазина который нравится по виду скину, подменю 10-12 разделов, основное меню стандартное, сложностей 0.

Оплата: 50% после утверждения дизайна, 50% как допилите сам сайт.

Пишите, давайте быстрее начнем. всем хорошего дня, успехов!

10 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 дней назад
10 лет назад
$100
7 дней
Идеальный исполнитель. Быстро, четко, красиво, исправления вносит быстро и без волокиты, допилили сайт до идеального. Выше всяких похвал.
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 дней назад
10 лет назад
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Сайты «под ключ»

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