Срочно нужен сайт

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок4213 просмотров

Всем привет мне срочно нужен сайт примерно вот такой http://bubux.ru/ и очень прошу тех кто будет предлагать большую цену не писать что мне нужно на сайте

1)красивый Дизайн

2)функционал сайта http://seo-fast.ru

3)подключить систему оплаты

4)чтобы у каждого пользователя был личный кабинет примерно такой https://vk.com/kolyanbest?z=photo296863208_365077783%2Falbum296863208_00%2Frev

5)нужна Биржа Рефералов и Корзина чтобы не активных удалять

2 недели вам надо чтобы сделать сайт

Кароче нужно сделать сайт по заработку в интернете чтобы люди регистрировались и могли либо зарабатывать либо продвигать свой проэкт

10 лет назад
kolyanbest
Николай 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

afreeseo
Евгений 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$150
20 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

afreeseo
Евгений 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
10 лет назад