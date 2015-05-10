Всем привет мне срочно нужен сайт примерно вот такой http://bubux.ru/ и очень прошу тех кто будет предлагать большую цену не писать что мне нужно на сайте

1)красивый Дизайн

2)функционал сайта http://seo-fast.ru

3)подключить систему оплаты

4)чтобы у каждого пользователя был личный кабинет примерно такой https://vk.com/kolyanbest?z=photo296863208_365077783%2Falbum296863208_00%2Frev

5)нужна Биржа Рефералов и Корзина чтобы не активных удалять

2 недели вам надо чтобы сделать сайт

Кароче нужно сделать сайт по заработку в интернете чтобы люди регистрировались и могли либо зарабатывать либо продвигать свой проэкт