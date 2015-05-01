Создание сайта для веб студии

Есть шаблоны вот этих студий: ait themes, crokoblock и MyThemeShop. Если у Вас есть купленные шаблоны, то можете использовать свои. Мне надо сделать сайт для веб студии, чтобы там была презентация, отзывы, текст на 2,5 тыс знаков, он уже подготовлен. Куплен домен, надо поставить адаптивный шаблон и настроить шаблон, чтобы он смотрелся.

P.S. надо создать еще 3 сайта, если будет адекватная цена и сроки, то рад буду сотрудничать. Указывайте цену! Пожалуйста!