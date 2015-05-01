Создание сайта для веб студии

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок252 просмотра

Есть шаблоны вот этих студий: ait themes, crokoblock и MyThemeShop. Если у Вас есть купленные шаблоны, то можете использовать свои. Мне надо сделать сайт для веб студии, чтобы там была презентация, отзывы, текст на 2,5 тыс знаков, он уже подготовлен. Куплен домен, надо поставить адаптивный шаблон и настроить шаблон, чтобы он смотрелся.

P.S. надо создать еще 3 сайта, если будет адекватная цена и сроки, то рад буду сотрудничать. Указывайте цену! Пожалуйста!

10 лет назад
useroff
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Простой интернет-магазин

    $100

    Всем привет! нужен светлый, позитивный инет-магазин, срок 5-7 дней, прайс 100 уе, пример магазина который нравится по виду скину, подменю 10-12 разделов, основное меню стандартное, сложностей 0. Оплата: 50% после утверждения дизайна, 50% как ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт предложения и поиска услуг в сфере организации мероприятий

    $1000

    Сайт предложения и поиска услуг и продукции Аналог сайта remontnik.ru Разделы и Основные участники сайта Основные рабочие разделы сайта 1 База заказов 2 Каталог Поставщиков 3 Объявления ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт визитку

    Создать сайт визитку, движек роли не играет, нужно возможность выбора 3 языков, и фото галерея, желательно с униик шаблоном, логотип есть

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт - портал с большим функционалом

    Сайт сервиса посуточного бизнеса «Green House» «Green House» – сервис по подбору посуточных квартир в Краснодаре с полной информацией о квартирах и системой независимого рейтинга. Нашей компании требуется сайт ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта для магазина штор.

    Выкладываю аналогичный сайт для понимания http://ademy.kz/, и еще важным аспектом является оптимизация сайта в поисковых системах и дальнейшее обслуживание сайта. Жду ваши предложения по времени и стоимости.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать доску обьявлений

    Необходимо под ключ разработать доску обьявлений (или на Wordpress или самописный, но с тем чтобы его можно было прикрутить к основному нашему сайту, ктр.сделан на Wordpress). прототип доска обьявлений ykt.ru (в итоге ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лендинг

    Требуется создать лендинг. Тематика консалтинг отделом продаж. Для образца: lp4op.ru, то есть . Сначала нужно начать с 1-го лендинга - оптимизация отдела продаж, хотим сделать лендинг под контекст. Пишите цену под ключ, сроки, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен сайт-одностраничник

    Нужен сайт-одностраничник с формой для оплаты. На сайте будет представлен образовательный видеоматериал по подготовке к ЕГЭ по математике. Текст страницы предоставляется. Подробнее обсуждается лично.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Cоздание сайта хостинговой компании

    Требуется создать сайт хостинговой компании под ключ и придумать домен. Сайт должен быть уникальным имеющий стильный дизайн, дизайн должен вызывать доверия клиентов. Сайт должен быть управляемым. Вместе сайтом должно быть установлено и настроено все необходимое ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад