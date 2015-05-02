Требуется создать лендинг в тематике сквозная аналитика рекламы. Имеется логотип рекламного агентсва, 3 схемы, 1 таблица, а также текст. По количеству текста лендинг будет ближе к обычным сайтам. Т.е. текста довольно много. Форма ...
Создание сайта под продажу услуги
Основные моменты, которые должны быть учтены в данном сайте:
1. не одна страница должна быть сделала как лендинг пейдж, т.е. возможность заказать услугу должна быть не с одной страницы сайта.
2. должна быть русскоязычная и англоязычная версии сайта - идентичные и на равных правах относительно друг друга, а также перевод на все остальные языки, используя опцию гугл переводчика с выделением основных языков (китайский, испанский (?), японский и т.д. - в более примечательные иконки)
3. поскольку этот сайт исполняет функцию и и-нет магазина, необходимо, чтобы был добавлен платежный агрегатор - т.е. чтобы можно было оплачивать с этого сайта.
4. необходимо добавить иконки соц сетей - с прилагающимися к этому функциями.
5. к сайту будет прилагаться блог, чтобы имелось в виду.
6. нужно сделать видео-ролик, который будет объяснять наглядно, как пользоваться услугой, должен быть выполнен в стиле сайта.
7. должна быть добавлена тех поддержка с функцией "call back hunter"
8. будет реализована партнерская программа, поэтому должна быть доступна реферальная ссылка для пользователей, либо вход в личный кабинет.
9. должны быть указаны сайты-партнеры, возможность их добавлять.
10. так же должна быть возможность для пользователей оставлять свои комментарии, а если они оставляют комменты в соц сетях - этот комментарий тоже должен просматриваться со ссылкой на соц сеть.
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