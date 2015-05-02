Создать лендинг по теме интернет-рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок223 просмотра

Требуется создать лендинг в тематике сквозная аналитика рекламы.

Имеется логотип рекламного агентсва, 3 схемы, 1 таблица, а также текст.

По количеству текста лендинг будет ближе к обычным сайтам. Т.е. текста довольно много. Форма захвата 1.

Прототип предоставим.

Требуется грамотно подать информацию. Знание AIDA приветсвуется.

Примеры конкурентов:

analitika-online.ru

commond.ru

roistat.com

Остальные требования стандартны:

- кроссбраузерность

- CMS не обязательна, скорее даже не нужна

- отправка писем с формы захвата на email, подключение онлайн-консультанта и формы "перезвоним вам".

10 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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