Сайт под ключ - продажа бассейнов

Необходимо создать сайт под ключ.

Текущая версия сайта - http://tisrostov.ru/ морально устарела, продаж нет.

Наш основной конкурент и ориентир по качеству сайта - http://www.epool.ru/

Нам нужно что-то подобное, только без корзины, можно с заказом товара в один клик(заявка с названием товара, телефоном и комментарием).

Ассортимент будет ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.

В основном продажа бассейнов и оборудования, но также нужно грамотно рассказать что мы занимаемся и строительством бассейнов, аквапарков, бань, саун и т.д., это будет раздел с портфолио.

Примерная структура сайта останется та же:

0. Главная

На главной хотелось бы видеть сразу разделы каталога, упор сейчас на продажу товаров (бассейнов и аксессуаров)

Так же на главной должны быть основные продающие триггеры (об этом обязательно знать или изучить инфу здесь -http://www.setup.ru/client/subscription/82)

Триггеры для сайта на главную (гарантии, отзывы, лицензии, сертификаты, награды, дипломы, известные фирмы наши партнёры и т.д.)

1. Бассейны (аналог страницы - http://www.epool.ru/catalog/51659)

1.1 Сборные-разборные (аналог страницы - http://www.epool.ru/catalog/46985)

1.1.1 Бассейны Intex (аналог страницы - http://www.epool.ru/catalog/51134)

1.1.1.1 Бассейн INTEX круглый Easy Set 183х51 (аналог страницы - http://www.epool.ru/good/51139 - оставляем описание и параметры без кнопки "показать аналоги")

1.2 Композитные

1.3 Спа бассейны

1.4 Панельные(бетонные) бассейны

2. Оборудование (тут тоже самое что и по бассейнам)

2.1 Насосы

2.2 Фильтры

2.3 и т.д.

3. Павильоны (для бассейнов)

4. Строительство (тут думаю будет портфолио работ)

4.1 Бассейны

4.2 Аквапарки

4.3 Бани, сауны

5. Контакты

Цену указывайте за проектирование, дизайн, вёрстку и программирование.

Нужен специалист имеющий опыт создания работающих интернет-магазинов, нужно подходить с умом, сделать работающий инструмент продаж, а не сайт для галочки и портфолио.

По цене не могу понять из чего она сейчас складывается и от чего зависит, поэтому указывайте свою, также указывайте примеры реально работающих проектов которые вы делали в заявке, чтобы было проще выбирать.