Сайт под ключ - продажа бассейнов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок221 просмотр

Необходимо создать сайт под ключ.

Текущая версия сайта - http://tisrostov.ru/ морально устарела, продаж нет.

Наш основной конкурент и ориентир по качеству сайта - http://www.epool.ru/

Нам нужно что-то подобное, только без корзины, можно с заказом товара в один клик(заявка с названием товара, телефоном и комментарием).

Ассортимент будет ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.

В основном продажа бассейнов и оборудования, но также нужно грамотно рассказать что мы занимаемся и строительством бассейнов, аквапарков, бань, саун и т.д., это будет раздел с портфолио.

Примерная структура сайта останется та же:

0. Главная

На главной хотелось бы видеть сразу разделы каталога, упор сейчас на продажу товаров (бассейнов и аксессуаров)

Так же на главной должны быть основные продающие триггеры (об этом обязательно знать или изучить инфу здесь -http://www.setup.ru/client/subscription/82)

Триггеры для сайта на главную (гарантии, отзывы, лицензии, сертификаты, награды, дипломы, известные фирмы наши партнёры и т.д.)

1. Бассейны (аналог страницы - http://www.epool.ru/catalog/51659)

1.1 Сборные-разборные (аналог страницы - http://www.epool.ru/catalog/46985)

1.1.1 Бассейны Intex (аналог страницы - http://www.epool.ru/catalog/51134)

1.1.1.1 Бассейн INTEX круглый Easy Set 183х51 (аналог страницы - http://www.epool.ru/good/51139 - оставляем описание и параметры без кнопки "показать аналоги")

1.2 Композитные

1.3 Спа бассейны

1.4 Панельные(бетонные) бассейны

2. Оборудование (тут тоже самое что и по бассейнам)

2.1 Насосы

2.2 Фильтры

2.3 и т.д.

3. Павильоны (для бассейнов)

4. Строительство (тут думаю будет портфолио работ)

4.1 Бассейны

4.2 Аквапарки

4.3 Бани, сауны

5. Контакты

Цену указывайте за проектирование, дизайн, вёрстку и программирование.

Нужен специалист имеющий опыт создания работающих интернет-магазинов, нужно подходить с умом, сделать работающий инструмент продаж, а не сайт для галочки и портфолио.

По цене не могу понять из чего она сейчас складывается и от чего зависит, поэтому указывайте свою, также указывайте примеры реально работающих проектов которые вы делали в заявке, чтобы было проще выбирать.

10 лет назад
naidenov_e
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт с кинофильмами

    $300

    Требуется создать сайт с онлайн кино. Функционал должен быть как в обычном онлайн кинотеатре, т.е. вывод фильмов по жанрам, по годам, так же вкладки рекомендуемые и топ 10 В карточке фильмов - ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лендинг дизайн/верстка/натяжка на Вордпресс за 12 часов

    $70

    Необходимо создать одностраничный сайт как и http://directforbusiness.ru/ (наш основной сайт) Дизайн + Верстка + Натяжка на вордпресс. Дедлайн проекта 05.05.2015 13:00 по Московскому времени. Бюджет – 4000 рублей (за все, под ключ). ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта по готовому дизайну

    $10

    Требуется создать сайт для партнёрской программы YouTube по готовому дизайну. Сайт будет состоять из одной страницы на которой будут: Наши преимущества Часто задаваемые вопросы И кнопка подать заявку

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой лендинг-магазин + дизайн (Joomla)

    Доброго времени суток, уважаемые. Нужен простой сайт-магазин на CMS Joomla. Особенности - 1 страничный, все товары в 4 группах, группы блоками по 5-10 товаров. По клику "Купить" товар без перезагрузки страницы добавляется ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта под продажу услуги

    Основные моменты, которые должны быть учтены в данном сайте: 1. не одна страница должна быть сделала как лендинг пейдж, т.е. возможность заказать услугу должна быть не с одной страницы сайта. 2. должна быть ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать лендинг по теме интернет-рекламы

    Требуется создать лендинг в тематике сквозная аналитика рекламы. Имеется логотип рекламного агентсва, 3 схемы, 1 таблица, а также текст. По количеству текста лендинг будет ближе к обычным сайтам. Т.е. текста довольно много. Форма ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно нужен сайт

    $135

    Всем привет мне срочно нужен сайт примерно вот такой http://bubux.ru/ и очень прошу тех кто будет предлагать большую цену не писать что мне нужно на сайте 1)красивый Дизайн 2)функционал ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта для веб студии

    Есть шаблоны вот этих студий: ait themes, crokoblock и MyThemeShop. Если у Вас есть купленные шаблоны, то можете использовать свои. Мне надо сделать сайт для веб студии, чтобы там была презентация, отзывы, текст на 2,5 ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад