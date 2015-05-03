Требуется создать сайт с онлайн кино. Функционал должен быть как в обычном онлайн кинотеатре, т.е. вывод фильмов по жанрам, по годам, так же вкладки рекомендуемые и топ 10 В карточке фильмов - ...
Сайт под ключ - продажа бассейнов
Необходимо создать сайт под ключ.
Текущая версия сайта - http://tisrostov.ru/ морально устарела, продаж нет.
Наш основной конкурент и ориентир по качеству сайта - http://www.epool.ru/
Нам нужно что-то подобное, только без корзины, можно с заказом товара в один клик(заявка с названием товара, телефоном и комментарием).
Ассортимент будет ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.
В основном продажа бассейнов и оборудования, но также нужно грамотно рассказать что мы занимаемся и строительством бассейнов, аквапарков, бань, саун и т.д., это будет раздел с портфолио.
Примерная структура сайта останется та же:
0. Главная
На главной хотелось бы видеть сразу разделы каталога, упор сейчас на продажу товаров (бассейнов и аксессуаров)
Так же на главной должны быть основные продающие триггеры (об этом обязательно знать или изучить инфу здесь -http://www.setup.ru/client/subscription/82)
Триггеры для сайта на главную (гарантии, отзывы, лицензии, сертификаты, награды, дипломы, известные фирмы наши партнёры и т.д.)
1. Бассейны (аналог страницы - http://www.epool.ru/catalog/51659)
1.1 Сборные-разборные (аналог страницы - http://www.epool.ru/catalog/46985)
1.1.1 Бассейны Intex (аналог страницы - http://www.epool.ru/catalog/51134)
1.1.1.1 Бассейн INTEX круглый Easy Set 183х51 (аналог страницы - http://www.epool.ru/good/51139 - оставляем описание и параметры без кнопки "показать аналоги")
1.2 Композитные
1.3 Спа бассейны
1.4 Панельные(бетонные) бассейны
2. Оборудование (тут тоже самое что и по бассейнам)
2.1 Насосы
2.2 Фильтры
2.3 и т.д.
3. Павильоны (для бассейнов)
4. Строительство (тут думаю будет портфолио работ)
4.1 Бассейны
4.2 Аквапарки
4.3 Бани, сауны
5. Контакты
Цену указывайте за проектирование, дизайн, вёрстку и программирование.
Нужен специалист имеющий опыт создания работающих интернет-магазинов, нужно подходить с умом, сделать работающий инструмент продаж, а не сайт для галочки и портфолио.
По цене не могу понять из чего она сейчас складывается и от чего зависит, поэтому указывайте свою, также указывайте примеры реально работающих проектов которые вы делали в заявке, чтобы было проще выбирать.
Заявки фрилансеров
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