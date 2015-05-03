Сайт с кинофильмами

$300
  1. Биржа фриланса
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Закрыт21 заявка252 просмотра

Требуется создать сайт с онлайн кино.

Функционал должен быть как в обычном онлайн кинотеатре, т.е. вывод фильмов по жанрам, по годам, так же вкладки рекомендуемые и топ 10

В карточке фильмов - должна быть информация (ссылкой) о жанре фильма, актерах, режиссере + коменты, всё примерно как здесь http://kinoprofy.net/21-malavita.html

все доработки оговариваются

10 лет назад
Perror
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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