Сайт с кинофильмами

Требуется создать сайт с онлайн кино.

Функционал должен быть как в обычном онлайн кинотеатре, т.е. вывод фильмов по жанрам, по годам, так же вкладки рекомендуемые и топ 10

В карточке фильмов - должна быть информация (ссылкой) о жанре фильма, актерах, режиссере + коменты, всё примерно как здесь http://kinoprofy.net/21-malavita.html

все доработки оговариваются