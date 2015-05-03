Требуется создать сайт для партнёрской программы YouTube по готовому дизайну. Сайт будет состоять из одной страницы на которой будут: Наши преимущества Часто задаваемые вопросы И кнопка подать заявку
Лендинг дизайн/верстка/натяжка на Вордпресс за 12 часов
Необходимо создать одностраничный сайт как и http://directforbusiness.ru/ (наш основной сайт)
Дизайн + Верстка + Натяжка на вордпресс.
Дедлайн проекта 05.05.2015 13:00 по Московскому времени.
Бюджет – 4000 рублей (за все, под ключ). Постоплата (или поэтапная).
Дизайн как на сайте http://directforbusiness.ru/ (это наш основной сайт)
Заявки фрилансеров
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