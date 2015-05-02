Доброго времени суток, уважаемые. Нужен простой сайт-магазин на CMS Joomla. Особенности - 1 страничный, все товары в 4 группах, группы блоками по 5-10 товаров. По клику "Купить" товар без перезагрузки страницы добавляется ...
Создание сайта по готовому дизайну
Требуется создать сайт для партнёрской программы YouTube по готовому дизайну.
Сайт будет состоять из одной страницы на которой будут:
Наши преимущества
Часто задаваемые вопросы
И кнопка подать заявку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Основные моменты, которые должны быть учтены в данном сайте: 1. не одна страница должна быть сделала как лендинг пейдж, т.е. возможность заказать услугу должна быть не с одной страницы сайта. 2. должна быть ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать лендинг в тематике сквозная аналитика рекламы. Имеется логотип рекламного агентсва, 3 схемы, 1 таблица, а также текст. По количеству текста лендинг будет ближе к обычным сайтам. Т.е. текста довольно много. Форма ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $135
Всем привет мне срочно нужен сайт примерно вот такой http://bubux.ru/ и очень прошу тех кто будет предлагать большую цену не писать что мне нужно на сайте 1)красивый Дизайн 2)функционал ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $140
Требуется создать сайт "под ключ". Тематика - Вэб-студия. Пишите сроки, желательно иметь примеры работ.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать продающий SEO лендинг При этом должен быть мобильно адаптивным От исполнителя примеры работ и примерная стоимостьСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть шаблоны вот этих студий: ait themes, crokoblock и MyThemeShop. Если у Вас есть купленные шаблоны, то можете использовать свои. Мне надо сделать сайт для веб студии, чтобы там была презентация, отзывы, текст на 2,5 ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Всем привет! нужен светлый, позитивный инет-магазин, срок 5-7 дней, прайс 100 уе, пример магазина который нравится по виду скину, подменю 10-12 разделов, основное меню стандартное, сложностей 0. Оплата: 50% после утверждения дизайна, 50% как ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Сайт предложения и поиска услуг и продукции Аналог сайта remontnik.ru Разделы и Основные участники сайта Основные рабочие разделы сайта 1 База заказов 2 Каталог Поставщиков 3 Объявления ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад