Необходимо создать сайт под ключ. Текущая версия сайта - http://tisrostov.ru/ морально устарела, продаж нет. Наш основной конкурент и ориентир по качеству сайта - http://www.epool.ru/ Нам нужно что-то подобное, только без ...
Создание каталога под ключ.
Нужно создать аналог сайта http://beltank.ru/
Дизайн, вёрстка, наполнение.
Интересуют сроки и цены.
Заявки фрилансеров
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