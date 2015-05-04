Ищу партнера для Сайт справочник сельскохозяйственных предприятий Свердловской области с перспективой расширения на Тюменскую и Курганскую. Справочник должен содержать: 1) максимум контактных данных 2) описание деятельности предприятия, чем подробнее тем ...
Создание сайта по изделиям из стекла
Нужно создать сайт по кухонным фартукам.
Ориентироваться можно на fartuk.ru, тексты, фото предоставлю
Joomla
Оплата по этапам. Цена в приоритете.
Сроки 2 недели
Заявки фрилансеров
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