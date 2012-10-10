Для частого сотрудничества ищеся опытный рерайтер/контент-менеджер Рерайт описания товара в yml файл с официальных сайтов с сохранением тех.характеристик, добавление фото Первоначальное количество 500-800 наименований От Вас: стоимость за позицию и сроки выполнения. Оплата по частям за выполненный объем. ...