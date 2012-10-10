Добрый день. Интересует написание статей по: - кухонный фартук из стекла - портреты в стиле поп-арт - модульные картины - двери с фотопечатью
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $250
Нужно создать сайт по кухонным фартукам. Ориентироваться можно на fartuk.ru, тексты, фото предоставлю Joomla Оплата по этапам. Цена в приоритете. Сроки 2 неделиСайты «под ключ»26 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать магазин по климат технике. Движок не определен, будем обсуждать. ТЗ есть, жду предложений по стоимости и срокам. Цена в приоритете.Интернет-магазины39 заявокЗакрыт9 лет назад
Для частого сотрудничества ищеся опытный рерайтер/контент-менеджер Рерайт описания товара в yml файл с официальных сайтов с сохранением тех.характеристик, добавление фото Первоначальное количество 500-800 наименований От Вас: стоимость за позицию и сроки выполнения. Оплата по частям за выполненный объем. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
8 лет назад
Была поставлена понятная задача с пожеланиями и исходными данными. Работать было приятно. Оперативная проверка и оплата. С удовольствием соглашусь на новые проекты.
Ответный отзыв
Качественный текст и всё сделано вовремя. Евгения всегда на связи, с коммуникацией проблем нет. Будем работать ещё. Спасибо!