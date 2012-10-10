sonoman

Сергей Дегтярёв sonoman

 
28 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Написание 4-х статей
Была поставлена понятная задача с пожеланиями и исходными данными. Работать было приятно. Оперативная проверка и оплата. С удовольствием соглашусь на новые проекты.
Качественный текст и всё сделано вовремя. Евгения всегда на связи, с коммуникацией проблем нет. Будем работать ещё. Спасибо!
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