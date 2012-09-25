Наполнение интернет-магазина климат. техники

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок176 просмотров

Для частого сотрудничества ищеся опытный рерайтер/контент-менеджер

Рерайт описания товара в yml файл с официальных сайтов с сохранением тех.характеристик, добавление фото

Первоначальное количество 500-800 наименований

От Вас: стоимость за позицию и сроки выполнения.

Оплата по частям за выполненный объем. Оплата бн, wm, QIWI

13 лет назад
sonoman
Сергей 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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