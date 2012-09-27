Тексты для ИМ косметики

$10
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Завершен9 заявок172 просмотра

Нужны три текста для категорий в ИМ косметики.

Раскажите в текстах о косметике:

-о косметике фирм:Ахава,Премьер,Sea of Spa

-достоинства и уникальность каждой из фирм

-положительный,лечебный эффект каждой фирмы

Требование к текстам:

- Тексты должны быть Интересными.

- Уникальность по advego 90%

- Оптимизация под ключевые слова

-Объем каждого текста 2 тыс.знаков.

Срок выполнения 2-3 дня.

Полное тех.задание находится в приложении.

13 лет назад
hinaro
48 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
3 дня
Отличный специалист!Знает свое дело на все 200%!Заказ выполнен раньше договорного срока.Рекомендую!
Только положительные впечатления от сотрудничества. ТЗ четкое, тема интересная, оплата полностью. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад