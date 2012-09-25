Требуется копирайтер на постоянную основу

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт30 заявок497 просмотров

На удаленную работу требуется копирайтер для написания SEO статей и текстового оформления сайтов.

Требования:

Творческое мышление;

Знание русского языка;

Базовые знания английского языка (будет только плюсом);

Грамотность;

Знание текстового редактора типа Word;

Аккуратность;

Желание развиваться;

Пунктуальность;

Честность;

Опыт работы SEO копирайтером и портфолио.

Оплата 1.5 wmz за 1000 симв. б.п.

Большие объемы гарантирую

Решение по найму приму до 02.10.2012

Написание статей
13 лет назад
Rumiancev_A
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 10 статей на тему парфюмерия

    Необходимо написать 10 статей на тему Парфюмерия, парфюмерия оптом. Объем 1000 зн. Размещаться будут на 10 различных ресурсах. Оплата строго ЯД.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2 эссе по информационным технологиям

    К пятнице нужно написать 2 эссе примерно по 2 страницы каждое. Информатика / информационные технологии / системы (уровень только не школьный, нужен человек с высшим образованием) Точные темы в л/с В ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт с ключевиками. Тематика туризм.

    $50

    Доброго времени суток! Необходим качественный рерайт с поиском исходников. 1-2 ключа. Тема: отдых, туризм. Писать необходимо «для людей». Требования: ответственность, грамотность, умение выбирать для рерайта интересные тексты, четкость и ясность изложения. Если Вы новичок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Текст о сувенирах

    Тематика сувениры, подробнее напишу. Страница сайта, необходимо использование тематических слов, словосочетаний. уникальность!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3 статьи на тему "Фрезы"

    Для российской версии сайта http://frezy.by/sitemap.html требуется 3 статьи (по ~ 2500 знаков). Темы: - "Фрезы по дереву" - "Фрезы для окон и дверей" - "Деревообрабатывающий и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтер

    БП "Профальянс" требуются копирайтеры и рерайтеры на удаленную работу. Опыт работы: не менее 1 года Филологическое образование приветствуется. Отличное знание языка и речи. Знание офисных пакетов (Microsoft Office, Open Office). Аналитический склад ума, творческие ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад