Необходимо написать 10 статей на тему Парфюмерия, парфюмерия оптом. Объем 1000 зн. Размещаться будут на 10 различных ресурсах. Оплата строго ЯД.
Требуется копирайтер на постоянную основу
На удаленную работу требуется копирайтер для написания SEO статей и текстового оформления сайтов.
Требования:
Творческое мышление;
Знание русского языка;
Базовые знания английского языка (будет только плюсом);
Грамотность;
Знание текстового редактора типа Word;
Аккуратность;
Желание развиваться;
Пунктуальность;
Честность;
Опыт работы SEO копирайтером и портфолио.
Оплата 1.5 wmz за 1000 симв. б.п.
Большие объемы гарантирую
Решение по найму приму до 02.10.2012
Заявки фрилансеров
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