Нужно написать 11 текстов строительной тематики под ключевые слова по 2000-2500 тыс. зн. б. п. частота слова в тексте около 7–8%. сайт- thermocoat.ru Ключевые слова для текстов теплоизоляция дома ...
2 эссе по информационным технологиям
К пятнице нужно написать 2 эссе примерно по 2 страницы каждое.
Информатика / информационные технологии / системы (уровень только не школьный, нужен человек с высшим образованием)
Точные темы в л/с
В перспективе, если все устроит, еще 5 похожих эссе
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Необходим качественный рерайт с поиском исходников. 1-2 ключа. Тема: отдых, туризм. Писать необходимо «для людей». Требования: ответственность, грамотность, умение выбирать для рерайта интересные тексты, четкость и ясность изложения. Если Вы новичок ...Завершен13 лет назад
Тематика сувениры, подробнее напишу. Страница сайта, необходимо использование тематических слов, словосочетаний. уникальность!Закрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать обзор/инструкцию по выбору домашнего компьютера. Примерный объем 6000 знаков.Завершен13 лет назад
Для российской версии сайта http://frezy.by/sitemap.html требуется 3 статьи (по ~ 2500 знаков). Темы: - "Фрезы по дереву" - "Фрезы для окон и дверей" - "Деревообрабатывающий и ...Завершен13 лет назад
БП "Профальянс" требуются копирайтеры и рерайтеры на удаленную работу. Опыт работы: не менее 1 года Филологическое образование приветствуется. Отличное знание языка и речи. Знание офисных пакетов (Microsoft Office, Open Office). Аналитический склад ума, творческие ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется: контент-менеджер / копирайтер для ведения блога о подарках. На постоянную основу. Обзоры,новости или статьи необходимо составлять на основе товаров двух разных магазинов, плюс одна статья о подарках "вообще" (идеи, оригинальные вручения, изготовления ...Завершен13 лет назад
- $200
Требуется придумать оригинальное название веб студии, предоставляющий полный спектр услуг. Название должно быть интересным, легко запомнинающимся. Также должен быть свободен домен в зоне .ru с данным названием, написанным латинскими буквами (транскрипция) и желательно, но ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем добрый день! Нужен копирайтер для наполнения интернет-магазина СЕО статьями новостями и обзорами. Тематика магазина - одежда и обувь. Размещение статей сразу в магазине через админку. На данный момент ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Я ищу девушку (!!!) рерайтера, которая напишет 40-60 статей по 2000 знаков о сапогах. Темами для статей я снабжаю. Информацию по теме нужно будет найти самому. Плюс, статью нужно будет вбить ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт13 лет назад