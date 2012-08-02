Нужно написать 11 текстов строительной тематики под ключевые слова по 2000-2500 тыс. зн. б. п. частота слова в тексте около 7–8%. сайт- thermocoat.ru Ключевые слова для текстов теплоизоляция дома ...
Текст о сувенирах
Тематика сувениры, подробнее напишу.
Страница сайта, необходимо использование тематических слов, словосочетаний.
уникальность!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать обзор/инструкцию по выбору домашнего компьютера. Примерный объем 6000 знаков.Завершен13 лет назад
Для российской версии сайта http://frezy.by/sitemap.html требуется 3 статьи (по ~ 2500 знаков). Темы: - "Фрезы по дереву" - "Фрезы для окон и дверей" - "Деревообрабатывающий и ...Завершен13 лет назад
БП "Профальянс" требуются копирайтеры и рерайтеры на удаленную работу. Опыт работы: не менее 1 года Филологическое образование приветствуется. Отличное знание языка и речи. Знание офисных пакетов (Microsoft Office, Open Office). Аналитический склад ума, творческие ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется: контент-менеджер / копирайтер для ведения блога о подарках. На постоянную основу. Обзоры,новости или статьи необходимо составлять на основе товаров двух разных магазинов, плюс одна статья о подарках "вообще" (идеи, оригинальные вручения, изготовления ...Завершен13 лет назад
- $200
Требуется придумать оригинальное название веб студии, предоставляющий полный спектр услуг. Название должно быть интересным, легко запомнинающимся. Также должен быть свободен домен в зоне .ru с данным названием, написанным латинскими буквами (транскрипция) и желательно, но ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем добрый день! Нужен копирайтер для наполнения интернет-магазина СЕО статьями новостями и обзорами. Тематика магазина - одежда и обувь. Размещение статей сразу в магазине через админку. На данный момент ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Я ищу девушку (!!!) рерайтера, которая напишет 40-60 статей по 2000 знаков о сапогах. Темами для статей я снабжаю. Информацию по теме нужно будет найти самому. Плюс, статью нужно будет вбить ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт equipaj.ru 2.08.2012г. Фуршет на 60 человек для Ирины Помиловой. 500 зн 17.08.2012г. Организация фуршета на 100 персон для ЗАО «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ» 500 зн 29.08.12г. Организация ВИП ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать тексты для разделов интернет-магазина по продаже крепежа и электроинструментов. На украинском языке. Магазин - http://www.adrem.ua/Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад