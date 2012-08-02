Требуется копирайт для наполнения сайта

Всем добрый день!

Нужен копирайтер для наполнения интернет-магазина СЕО статьями новостями и обзорами. Тематика магазина - одежда и обувь. Размещение статей сразу в магазине через админку.

На данный момент требуется написать описание категорий магазина. Примерно 50 категорий по 1000 символов и 6 категорий по 2000 символов.

Очень важно чтобы статьи были качественными, уникальными, интересными и легко читаемыми. Скорость написания текстов не так важна.

Пожалуйста сразу указывайте стоимость за 1000 символов.

Спасибо.