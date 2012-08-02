Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам. Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса). После ...
Требуется копирайт для наполнения сайта
Всем добрый день!
Нужен копирайтер для наполнения интернет-магазина СЕО статьями новостями и обзорами. Тематика магазина - одежда и обувь. Размещение статей сразу в магазине через админку.
На данный момент требуется написать описание категорий магазина. Примерно 50 категорий по 1000 символов и 6 категорий по 2000 символов.
Очень важно чтобы статьи были качественными, уникальными, интересными и легко читаемыми. Скорость написания текстов не так важна.
Пожалуйста сразу указывайте стоимость за 1000 символов.
Спасибо.
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