Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам. Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса). После ...
Копирайтинг 11 текстов строительной тематики
Нужно написать 11 текстов строительной тематики под ключевые слова по 2000-2500 тыс. зн. б. п.
частота слова в тексте около 7–8%.
сайт- thermocoat.ru
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