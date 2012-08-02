Копирайтинг 11 текстов строительной тематики

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Закрыт39 заявок331 просмотр

Нужно написать 11 текстов строительной тематики под ключевые слова по 2000-2500 тыс. зн. б. п.

частота слова в тексте около 7–8%.

сайт- thermocoat.ru

Ключевые слова для текстов

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13 лет назад
Sabir
Сабир 
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vetalmihey
Виталий 
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vetalmihey
Виталий 
37 лет
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Был
13 лет назад
13 лет назад

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