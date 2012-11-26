Sabir

Сабир Sabir

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка каталога продукции на сайте (HOSTCMS)

    Здравствуйте! Необходимо переделать вывод товаров в каталоге на сайте 555565.ru 1. http://555565.ru/shop/ - на данной странице необходимо объединить имеющиеся группы в разделы (раздел - выпадающее меню с перечнем групп товаров) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт текстов. Тема "ковры"

    Нужен рерайт текстов на тему ковров. С использованием ключевых слов, все тексты хорошо проверяются, нужны качественные тексты. Напишите ваши цены за 1000 знаков .

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Государственный архив

    Доработать макет государственного учреждения, Основные требования, логическая завершенность макета, выдержка и стиль государственного сайта. От вас цена и сроки

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн мебельного салона

    Необходим качественный дизайн мебельного салона. Бюджет и сроки от вас. Основная задача передать роскошь и привлекательность салона совместно с простотой и уникальностью.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайт статьи "обзвон клиентов"

    Нужен копирайт статьи 2000–2500 знаков б.п. под ключевое слово — обзвон клиентов, частота слова в тексте около 7–8%. Сайт avtoprozvon.ru оплата яндекс деньгами. От Вас стоимость и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание интерактивного меню сайта

    $100

    Задача - создание интерактивного элемента, по заданному дизайну (Есть AI, в приложении JPEG для оценки). Эффекты - на усмотрение исполнителей, пример: http://vidnayareklama.ru/ Главное чтобы было интересно и симпатично, инициатива приветствуется. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка макета

    $50

    Необходимо доработать psd макет сайта гос учреждения. Основная задача - нарисовать шапку сайта и правый блок. Логотип имеется.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайт статьи о каталоге гостиниц

    Нужен копирайт статьи 2000-2500 знаков б.п. под ключевое слово - гостиницы, частота слова в тексте около 7-8%. Сайт 05info.ru оплата яндекс деньгами. От Вас стоимость и сроки. С ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Прогон по каталогам

    Нужен прогон по каталогам (белым, серым), желательно тематики связанной с гостиницами(отелями), но можно и общей. Интересуют сроки, базы и цены. Оплата яндекс деньгами. адрес сайта - http://www.05info.ru/

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $500

    Необходимо нарисовать дизайн сайта по ТЗ, Основные требования: несколько вариантов макета на выбор заказчика, умение доводить дело до конца, профессионализм, постоянный контакт с клиентом.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка макета сайта витражной студии

    $500

    Необходимо нарисовать макет сайта витражной студии. Сроки 7 дней. Пишите стоимость. Обязательные требования: аналогичные работы и портфолио. Кроме того постоянная связь с заказчиком, доработка всех замечаний. Оплата после выполнения работы (гарантированно).

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта витражной студии

    $250

    Необходимо нарисовать макет сайта витражной студии. Сроки 7 дней. Пишите стоимость. Обязательные требования: аналогичные работы и портфолио. Кроме того постоянная связь с заказчиком, доработка всех замечаний. Оплата после выполнения работы (гарантированно).

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт двух статей о коньяке

    Здравствуйте! Необходимо написать две статьи по 1500-2500 зн.б.п. оптимизированные под ключевые слова: дербентский коньяк и кизлярский коньяк плотность вхождения ключевых слов 4-6% Оплата яндекс деньгами. С Вас сроки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать новый дизайн сайта компании БВН

    Необходимо разработать новый дизайн сайта компании БВН инжениринг ( bvn.ru), занимающаяся разработкой и производством спортивной и специальной одежды. Фирменный логотип присутствует, но готовы рассмотреть предложенные варианты. Структура сайта – каталог. Основные ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт двух статей

    Нужно написать две стать по 1000-1500 з. б. п. на сайт www.avtoprozvon.ru Темы: Маркетинговый опрос и Автодозвон. Оплата яндекс деньгами. С Вас сроки и цены. С Уважением, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

anti_kirill
Кирилл 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Доработка каталога продукции на сайте (HOSTCMS)
Очень рекомендую как заказчика: один раз все подробно объяснил все задачи, что в дальнейшем даже не потребовалось уточнения. Задержек с оплатой нет никаких. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Быстро, качественно и недорого, надеюсь будем и дальше работать вместе.
Ответный отзыв
GreyClown
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
6 баллов
11 лет назад
Создание интерактивного меню сайта
был посредником
Сотрудничеством с этим исполнителем остался доволен, работу выполнил качественно и в срок. Очень благодарен.
Ответный отзыв
kateMS_82
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Дизайн мебельного салона
Очень рада сотрудничеству,все своевременно оплачено.
Отличный дизайн. Катя профессионал своего дела, все качественно и во время.
Ответный отзыв
Lorik1404
Лариса 
42 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
30 отзывов
$45
10 баллов
12 лет назад
Государственный архив
Благодарю за сотрудничество. Все прошло отлично. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Профессиональный исполнитель, работа выполнена в срок, приятна в общении, инициативна. Рекомендую как как профессионала своего дела. Рада сотрудничеству
Ответный отзыв
GBOXMEDIA
Влад 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Доработка макета
Спасибо за работу, очень понравилось, так как человек все понятно и доступно обьясняет, оплачевает сразу без задержки. Спасибо ешераз!
Хороший исполнитель, всегда готов пойти навстречу. Работа всегда в срок
Ответный отзыв
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