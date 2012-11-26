Здравствуйте! Необходимо переделать вывод товаров в каталоге на сайте 555565.ru 1. http://555565.ru/shop/ - на данной странице необходимо объединить имеющиеся группы в разделы (раздел - выпадающее меню с перечнем групп товаров) ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо развернуть следующий шаблон на Joomla: http://demo.smartaddons.com/templates/joomla3/sj-flat-news/ От вас сроки и цены, заранее благодарю.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен рерайт текстов на тему ковров. С использованием ключевых слов, все тексты хорошо проверяются, нужны качественные тексты. Напишите ваши цены за 1000 знаков .Копирайтинг44 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
разработать автоматизированную систему, которая будет оформлять технический проект пояснительной записки. Срок до 26.06.2013. Подробнее обо всем после ваших предложений.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Доработать макет государственного учреждения, Основные требования, логическая завершенность макета, выдержка и стиль государственного сайта. От вас цена и срокиЗавершен12 лет назад
Необходим качественный дизайн мебельного салона. Бюджет и сроки от вас. Основная задача передать роскошь и привлекательность салона совместно с простотой и уникальностью.Завершен12 лет назад
Нужен копирайт статьи 2000–2500 знаков б.п. под ключевое слово — обзвон клиентов, частота слова в тексте около 7–8%. Сайт avtoprozvon.ru оплата яндекс деньгами. От Вас стоимость и сроки.Завершен12 лет назад
- $15
Нужен прогон по каталогам (белым), желательно строительной тематики, но можно и общей. Интересуют сроки, базы и цены.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Задача - создание интерактивного элемента, по заданному дизайну (Есть AI, в приложении JPEG для оценки). Эффекты - на усмотрение исполнителей, пример: http://vidnayareklama.ru/ Главное чтобы было интересно и симпатично, инициатива приветствуется. ...Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо доработать psd макет сайта гос учреждения. Основная задача - нарисовать шапку сайта и правый блок. Логотип имеется.Завершен12 лет назад
Нужно написать 11 текстов строительной тематики под ключевые слова по 2000-2500 тыс. зн. б. п. частота слова в тексте около 7–8%. сайт- thermocoat.ru Ключевые слова для текстов теплоизоляция дома ...Закрыт13 лет назад
Нужен копирайт статьи 2000-2500 знаков б.п. под ключевое слово - гостиницы, частота слова в тексте около 7-8%. Сайт 05info.ru оплата яндекс деньгами. От Вас стоимость и сроки. С ...Завершен13 лет назад
Нужен прогон по каталогам (белым, серым), желательно тематики связанной с гостиницами(отелями), но можно и общей. Интересуют сроки, базы и цены. Оплата яндекс деньгами. адрес сайта - http://www.05info.ru/Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать дизайн сайта по ТЗ, Основные требования: несколько вариантов макета на выбор заказчика, умение доводить дело до конца, профессионализм, постоянный контакт с клиентом.Закрыт13 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать макет сайта витражной студии. Сроки 7 дней. Пишите стоимость. Обязательные требования: аналогичные работы и портфолио. Кроме того постоянная связь с заказчиком, доработка всех замечаний. Оплата после выполнения работы (гарантированно).Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо нарисовать макет сайта витражной студии. Сроки 7 дней. Пишите стоимость. Обязательные требования: аналогичные работы и портфолио. Кроме того постоянная связь с заказчиком, доработка всех замечаний. Оплата после выполнения работы (гарантированно).Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать две статьи по 1500-2500 зн.б.п. оптимизированные под ключевые слова: дербентский коньяк и кизлярский коньяк плотность вхождения ключевых слов 4-6% Оплата яндекс деньгами. С Вас сроки ...Завершен13 лет назад
Необходимо разработать новый дизайн сайта компании БВН инжениринг ( bvn.ru), занимающаяся разработкой и производством спортивной и специальной одежды. Фирменный логотип присутствует, но готовы рассмотреть предложенные варианты. Структура сайта – каталог. Основные ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать две стать по 1000-1500 з. б. п. на сайт www.avtoprozvon.ru Темы: Маркетинговый опрос и Автодозвон. Оплата яндекс деньгами. С Вас сроки и цены. С Уважением, ...Завершен13 лет назад
Подробное задание и карта в приложении. Жду от Вас сроки и стоимость.Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад