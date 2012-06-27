Прогон по каталогам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки87 просмотров

Нужен прогон по каталогам (белым, серым), желательно тематики связанной с гостиницами(отелями), но можно и общей.

Интересуют сроки, базы и цены.

Оплата яндекс деньгами.

адрес сайта - http://www.05info.ru/

13 лет назад
Sabir
Сабир 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад