Разработка страницы в Facebook

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка135 просмотров

Разработка страницы в facebook. В качестве образца дизайна принять обложку книги + раскрутка этой страницы. Нужны живые пользователи – кол-во – за первый месяц 1000, потом 500-800 в месяц. Контент даем мы.

13 лет назад
olbuss
Марина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров