Добрый день.

Задача простая, но ответственная.

Нужно собрать семантическое ядро для сайта centrkam.ru (Недвижимость на Камчатке). Регион Камчатский край, и Дальний Восток.

НЧ, СЧ. Даю полный доступ к статистике liveinetrnet, так же даю доступы к статистике конкурентов. Надо проанализировать всю информацию. И выдать семантическое ядро в котором будет количество запросов в месяц.

Интересуют запросы от 100 человек в месяц. Стоимость указывайте сами. Нужно порядка 100-200 запросов.