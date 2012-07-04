Собрать семантическое ядро для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок171 просмотр

Добрый день.

Задача простая, но ответственная.

Нужно собрать семантическое ядро для сайта centrkam.ru (Недвижимость на Камчатке). Регион Камчатский край, и Дальний Восток.

НЧ, СЧ. Даю полный доступ к статистике liveinetrnet, так же даю доступы к статистике конкурентов. Надо проанализировать всю информацию. И выдать семантическое ядро в котором будет количество запросов в месяц.

Интересуют запросы от 100 человек в месяц. Стоимость указывайте сами. Нужно порядка 100-200 запросов.

13 лет назад
kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
В срок, чётко, профессионально выполнил поставленную задачу. Надеюсь, что сотрудничество продолжится.
Оплата своевременная, заказчик с которым приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад