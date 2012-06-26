SEO аудит и оптимизация сайта

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Закрыт24 заявки187 просмотров

Необходимо сделать полный SEO аудит и оптимизацию сайта. Исправление ошибок.

Тематика - продажа резины и дисков.

Движок - самописный.

Адрес сайта предоставлю в личку.

От Вас - предложение цена + сроки.

Предпочтение одиночным опытным специалистам. Студентов просьба не беспокоить.

В дальнейшем продвижение этого же сайта.

13 лет назад
smartech
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров