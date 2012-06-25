Нужен специалист, разбирающийся в микроразметке по schema.org. Необходимо внести соответствующие правки на страницы карточки товаров: http://www.gazoncity.ru/catalog/99/520/ и еще несколько сайтов (страницы услуг, контакты) Интересует цена за страницу. Правки непосредственно в ...
Продвижение юридического сайта
здравствуйте, интересует раскрутка сайта www.newbrinks.ru
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жду цену. спасибо.
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