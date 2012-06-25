Продвижение группы ВКонтакте

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Продвижение группы Вконтакте, создание приветствуется.

Онлайн кинотеатр с постоянным наполнением. Боты тоже приветствуются, но по разумной цене.

Цену за живых юзеров и ботов пишем в проекте отдельно!

Сроки также указываем в проекте. Сообщения типа "моя Ася..." не интересуют!

Рекомендации по раскрутке готов выслушать в личке за дополнительную оплату.

Последующая модерация обсуждаема.

13 лет назад
mikolashenderovi
Шендерович 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров