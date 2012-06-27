Нужна консультация по продвижению

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок148 просмотров

Нужна консультация по продвижению отдельно взятого сайта. Так же разъяснение некоторых других вопросов по теме продвижения. Время консультации 1час(связь по скайпу). Оплата 500руб. - вебмани рубли. Дата консультации - 27.06.12 после 20.00 по Москве. Спасибо.

13 лет назад
spasgo
Юрий 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Консультация по SEO просто отличная, грамотный и приятный в общении человек. Расчет продвижения сайта (по моей просьбе, как пример ) выполнил бесплатно, хотя в консультацию это не входило. Благодарю!!! При необходимости обязательно обращусь к Вадиму.
Отличный заказчик! Никаких проблем с оплатою, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад