Нужна консультация по продвижению

Консультация по SEO просто отличная, грамотный и приятный в общении человек. Расчет продвижения сайта (по моей просьбе, как пример ) выполнил бесплатно, хотя в консультацию это не входило. Благодарю!!! При необходимости обязательно обращусь к Вадиму.