Прогон по базе форумов (для новичков)

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Завершен15 заявок263 просмотра

Всем привет!

Задача элементарная, требуется прогнать по списку форумов (72 форума, минус корявки, где недаёт регаться).

Т.е. регистрируемся, заполняем профиль, фото, поле о себе (к примеру берём цитаты от сюда http://www.aforizmy.su/) и поле сайт (потом дам ссылку), каждый профиль должен быть индивидуальный, чтобы поисковики не склеили их... Зарегистрировались, занесли ссылку на профиль в файл и потом с этим списком ко мне на отчёт! Вот и всё :)

P.s. Чем ниже цена, тем ярче будет отзыв =Р

13 лет назад
zeniazik
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Matrenka
Матрена 
41 год
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Матрена ответственно отнеслась к работе и всё замечательно сделала, даже лучше чем хотелось, что приятно радует! В общем, если хотите получить качественный и быстрый результат, то она - тот исполнитель который Вам нужен! Матрена, спасибо ещё раз :)
Евгений очень легкий в общении и не проблемный заказчик. Не торопил по срокам, ни к чему не придирался, обговоренную оплату произвел сразу после получения заказа. Надеюсь, что мне будут попадаться часто именно такие заказчики, и всем желаю того же=)
wscomon
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$7
3 дня
Артем замечательный исполнитель, очень меня порадовал своей скоростью работы, на самом деле задание было выполнено уже на следующий день, что меня крайне удивило о_О, я подумал работа была сделана через (_._), но когда проверил результат был убеждён в обратном! Артём, ещё раз спасибо, приятно было сотрудничать с Вами :) Всем советую в исполнители!

Заявки фрилансеров

Matrenka
Матрена 
41 год
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
wscomon
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад