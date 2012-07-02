Прогон по базе форумов (для новичков)

Всем привет!

Задача элементарная, требуется прогнать по списку форумов (72 форума, минус корявки, где недаёт регаться).

Т.е. регистрируемся, заполняем профиль, фото, поле о себе (к примеру берём цитаты от сюда http://www.aforizmy.su/) и поле сайт (потом дам ссылку), каждый профиль должен быть индивидуальный, чтобы поисковики не склеили их... Зарегистрировались, занесли ссылку на профиль в файл и потом с этим списком ко мне на отчёт! Вот и всё :)

P.s. Чем ниже цена, тем ярче будет отзыв =Р